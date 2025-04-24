От полученных после атаки ВСУ ран скончался российский военкор Военкор Никита Гольдин скончался в больнице от полученных при ударе ВСУ ранений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин умер в госпитале, где он находился с 24 марта, сообщили в издании. Он получил осколочное ранение головы в результате атаки Вооруженных сил Украины.

Никита Гольдин работал в группе с оператором Андреем Пановым, водителем съемочной группы Александром Сиркели и корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. ВСУ ударили по машине двумя реактивными снарядами HIMARS. Журналисты погибли.

На «Звезде» Никита Гольдин работал с лета 2024 года. Коллектив телеканала приносит глубочайшие соболезнования родным и близким, — говорится в публикации.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества военкора Первого канала Анну Прокофьеву, корреспондента Александра Федорчака и оператора Андрея Панова. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов. В нем было отмечено, что журналисты проявили отвагу и самоотверженность.

Также сообщалось, что Путин прислал венок, чтобы почтить память оператора «Звезды» Андрея Панова, который погиб в Луганской Народной Республике в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа. Прощальная церемония проходила в Нижнем Новгороде, в храме в честь Всех Святых. Также венки прислали с Пятого канала, от МИЦ «Известия» и самого телеканала «Звезда».