В Киеве прогремела серия взрывов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Киеве прогремела серия взрывов, сообщило издание «Страна.ua». Других подробностей журналисты не привели. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о работе средств противовоздушной обороны на левом берегу Днепра.

По его информации, в Святошинском районе города зафиксированы возгорания гаражей и нежилых помещений. Всего Кличко указал шесть локаций.

В местных пабликах очевидцы не могут определиться, какие взрывы они слышали. Некоторые утверждают, что это были ударные беспилотные летательные аппараты. Другие настаивают на звуках баллистики и летящих ракет. До этого на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что российская армия приступила к боевым действиям в приграничном селе Горналь Курской области. Вооруженные силы Украины пытаются остановить российские войска с помощью артиллерии и FPV-дронов.

До этого стало известно, что ВС России поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе Степного Запорожской области. Для удара российские войска использовали БПЛА «Герань-2».

О массовом налете БПЛА на Одессу также сообщал мэр города Геннадий Труханов. Атака была совершена на важный объект, где специалисты занимались обеспечением связи и радиоэлектронных коммуникаций в рядах ВСУ.