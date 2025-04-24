Российские военнослужащие перехватили разговор иностранных наемников РИАН: под Горналем бойцами ВС РФ был перехвачен разговор испаноязычных наемников

Фото: Социальные сети

В районе Горналя в Курской области зафиксировано присутствие испаноязычных наемников, сообщил РИА Новости источник в группировке войск «Север». Доказательством послужил радиоперехват. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Военнослужащий рассказал агентству, что командование Вооруженных сил Украины перебросило на передовую наемников из Колумбии. После этого элитные части были переброшены с одного района фронта на другой в Курской области.

На аудиозаписи перехвата сначала удары российской артиллерии обсуждают украинские солдаты. Затем слышатся переговоры на испанском языке.

Ранее сообщалось, что вход российских штурмовиков в населенный пункт Горналь под Курском попал на видео. Российские войска ворвались в село с двух направлений. Маневр осуществили военнослужащие 22-го полка под руководством командира с позывным Апостол. На видеозаписи можно разглядеть, как в непосредственной близости от российского бойца раздается взрыв, но он невозмутимо продолжает исполнять приказ.

До этого источник в российских силовых структурах сообщал журналистам, что несколько групп Вооруженных сил Украины при бегстве из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря подорвали исторические строения. По его словам, обитель получила сильные повреждения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.