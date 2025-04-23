Стало известно об ультиматуме Трампа Украине по мирному плану Politico: администрация Трампа выдвинула Украине ультиматум по российскому Крыму

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Дональд Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ультиматум Украине по российской принадлежности Крыма, сообщает издание Politico. Отмечается, что американские власти обратились к Киеву с вариантом «либо принимай, либо уходи».

Как рассказали источники, мирное предложение Трампа подразумевает отмену санкций против России и неформальное признание Вашингтоном контроля России над Крымом. Последнее было отвергнуто украинскими властями и вряд ли будет поддержано их западными союзниками, говорится в публикации.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты откажутся от посредничества между Россией и Украиной, если Москва и Киев не примут разработанный Вашингтоном план. По его словам, Белый дом составил очень конкретное предложение по урегулированию украинского кризиса. Вэнс отметил, что граница после урегулирования конфликта может не совпадать с текущей линией фронта и обе стороны должны это принять.

Кроме того, Reuters узнал, что Европейский союз на переговорах с США выступил против снятия санкций с России до тех пор, пока не завершатся переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Этот факт снизил вероятность достижения соглашения между сторонами на этой неделе.