Раскрыты детали разногласий ЕС и США на переговорах по Украине Reuters: ЕС выступил против снятия санкций с РФ до конца переговоров по Украине

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Европейский союз на переговорах с США выступил против снятия санкций с России до тех пор, пока не завершатся переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Reuters. Как отмечает агентство, этот факт снизил вероятность достижения соглашения между сторонами на этой неделе.

По словам источников, некоторые предложения Вашингтона оказались неприемлемыми для европейских стран и Киева, из-за чего позиции разделились. Однако стороны по-прежнему оптимистично настроены на возможность достижения компромисса, говорится в материале.

Помимо Крыма, остаются и другие серьезные камни преткновения, включая стремление России снять санкции Европейского союза против нее до завершения переговоров, против чего решительно выступает Европа, — рассказал собеседник издания.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча представителей США, европейских стран и Украины в Лондоне не состоялась из-за разных позиций делегаций по некоторым вопросам. Переговоры должны были пройти с участием высокопоставленных чиновников, в том числе госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Рубио и Уиткофф не поедут на встречу в Лондоне по Украине из-за нежелания администрации Дональда Трампа принимать во внимание условия Киева. По его мнению, это может указывать на то, что Вашингтон считает Украину недоговороспособной.