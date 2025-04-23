Песков объяснил, почему в Лондоне не состоялась встреча по Украине Песков: встреча в Лондоне по Украине сорвалась из-за разных позиций делегаций

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Дмитрий Песков

Встреча представителей США, европейских стран и Украины в Лондоне не состоялась из-за разных позиций делегаций по некоторым вопросам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Переговоры должны были пройти с участием высокопоставленных чиновников, в том числе госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа.

Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась, — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины перенесли запланированные переговоры по урегулированию конфликта. Причиной стал отказ Рубио участвовать во встрече.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Рубио и Уиткофф не поедут на встречу в Лондоне по Украине из-за нежелания администрации Дональда Трампа принимать во внимание условия Киева. По его мнению, это может указывать на то, что Вашингтон считает Украину недоговороспособной.

Журналисты сообщали, что США намеревались признать Крым российской территорией. Эту же позицию американские представители должны были продвигать на встрече в Лондоне. Однако перед переговорами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает полуостров как регион РФ.