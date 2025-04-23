Взяли Тарасовку, удерживают Горналь: новости СВО на вечер 23 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Тарасовка в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции участвовали солдаты Южной группировки войск.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 23 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Бойцов ВСУ заблокировали в курском селе

Остатки военнослужащих Вооруженных сил Украины заблокированы в населенном пункте Горналь в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын. По его данным, Горналь остался единственным населенным пунктом Курской области, где остались ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Российские военные водрузили флаг РФ в Сухой Балке

Российские военные водрузили государственный флаг в населенном пункте Сухая Балка в ДНР, взятом под контроль ВС РФ. Флаг был поднят над зданием, которое располагается в западной части поселка. Соответствующие кадры предоставлены Минобороны РФ.

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В СВР заявили, что армия гонит врага с русской земли

Вооруженные силы РФ гонят врага с русской земли, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему ежегодному «Диктанту Победы». По его словам, в настоящее время идет тяжелая работа в указанном направлении.

«Наша страна вновь поднялась на борьбу с нацистским злом. Всего в нескольких сотнях километров отсюда российская армия гонит врага с русской земли, ведется тяжелая каждодневная боевая работа», — подчеркнул Нарышкин.

Фото: МО РФ ВС РФ в зоне СВО

ВСУ пытаются прорвать границу по стандартам НАТО

ВСУ используют одни и те же маршруты для переброски личного состава на границу Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». По их мнению, это связано со стандартами НАТО, согласно которым следует пытаться прорвать оборону противника поступательными действиями на одном узком участке фронта.

Военэксперт раскрыл, остановится ли СВО по текущей линии фронта

Россия не остановит специальную военную операцию по текущей линии фронта, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский выступает за перемирие только для того, чтобы иметь возможность перевооружить и перегруппировать армию.

«Перемирие и мир — разные вещи. Мы видели, что такое пасхальное перемирие со стороны ВСУ — 4900 ударов. Показательный момент. Маловероятно, что Россия прекратит боевые действия по текущей линии фронта, это невозможно. Хотя сейчас идет дипломатическая рубка такая, что мало не покажется. А Зеленский хочет перемирие на месяц. И он каждый день будет обстреливать, устроит перегруппировку, получит еще больше боеприпасов. Они и за пасхальное перемирие успели кое-что кое-куда перебросить», — сказал Дандыкин.

На Украине раскрыли количество скрывшихся от мобилизации мужчин

С февраля 2022 года Украину покинули от 300 до 400 тысяч человек, спасаясь от мобилизации, сообщил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко в интервью YouTube-каналу «Откровенно». Кроме того, около миллиона украинцев, находившихся в конце февраля 2022 года за границей, не вернулись в страну, добавил он.

По словам парламентария, зачастую побегу уклонистов с Украины способствуют чиновники, пропуская их за границу в качестве волонтеров. Одним из громких дел по этому поводу стало разбирательство против заместителя мэра Киева Владимира Прокопова, который организовывал побег граждан Украины в Евросоюз, в качестве повода называя перевозку гуманитарных грузов и топлива для ВСУ. Сейчас он находится под домашним арестом.

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