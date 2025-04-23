Военэксперт раскрыл, остановится ли СВО по текущей линии фронта Военэксперт Дандыкин: Россия не остановит СВО по текущей линии фронта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Россия не остановит специальную военную операцию по текущей линии фронта, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский выступает за перемирие только для того, чтобы иметь возможность перевооружить и перегруппировать армию.

Перемирие и мир — разные вещи. Мы видели, что такое пасхальное перемирие со стороны ВСУ — 4900 ударов. Показательный момент. Маловероятно, что Россия прекратит боевые действия по текущей линии фронта, это невозможно. Хотя сейчас идет дипломатическая рубка такая, что мало не покажется. А Зеленский хочет перемирие на месяц. И он каждый день будет обстреливать, устроит перегруппировку, получит еще больше боеприпасов. Они и за пасхальное перемирие успели кое-что кое-куда перебросить, — сказал Дандыкин.

Ранее политолог Георгий Федоров назвал маловероятным достижение полного перемирия на Украине в апреле, хотя не исключает появления его отдельных элементов. По его словам, целью является завершение конфликта до конца 2025 года.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин многократно отмечал готовность к прямым переговорам с Украиной по мирному урегулированию конфликта. Песков подчеркивал, что для этого требуется желание и открытость самого Киева к такому диалогу. Так он ответил на вопрос, помешает ли переговорам запрет украинских властей на контакты с Россией.