Политолог оценил перспективу перемирия на Украине в ближайшее время Политолог Федоров заявил, что полное перемирие на Украине в апреле маловероятно

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ВС Украины

Политолог Георгий Федоров назвал маловероятным достижение полного перемирия на Украине в апреле, хотя не исключает появления его отдельных элементов. Как он отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», целью является завершение конфликта до конца 2025 года.

Федоров также назвал блефом угрозы главы Белого дома Дональда Трампа выйти из переговорного процесса по Украине, поскольку такой шаг лишь продемонстрирует бессилие американского лидера. Трамп может использовать тактику кнута и пряника, приостанавливая свое участие в переговорах, но не прекращая их полностью.

Кроме того, пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, не было соблюдено украинской стороной, что может повториться и в случае заключения более длительного соглашения, добавил эксперт.

Мне кажется, что какие-то элементы перемирия могут быть достигнуты, но вот именно полное перемирие — вряд ли, но речь идет о том, чтобы закончить конфликт, заключить перемирие в этом году, — подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что власти Франции и Великобритании готовы признать юрисдикцию России над некоторыми утраченными территориями Украины, включая Крым. При этом они подчеркивают, что Киев должен получить надежные гарантии безопасности.