Песков оценил готовность Путина к переговорам с Украиной Песков: Украина должна юридически расчистить препятствия для переговоров с РФ

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Дмитрий Песков

Для прямых переговоров России и Украины требуется желание и открытость Киева к такому диалогу, заключающиеся, в том числе, в устранении препятствий на пути к нему, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что президент России Владимир Путин многократно отмечал желание мирного урегулирования конфликта, передает ТАСС. Так представитель Кремля ответил на вопрос, помешает ли таким переговорам запрет украинских властей на контакты с РФ.

При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность. Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров, это еще одно повторение этой готовности, — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что с предложением президента Украины Владимира Зеленского расширить формат перемирия и не наносить удары по гражданским объектам в течение 30 дней необходимо «разобраться». Прежде украинский лидер отмечал, что во время пасхального прекращения огня в стране не было ни одной воздушной тревоги. Также Путин отмечал, что Москва положительно относится к любым мирным инициативам и рассчитывает, что Киев будет относиться к ним так же.