Стало известно об интенсивных боях в курском Горнале Российские войска ведут интенсивные бои в районе Горналя и выдавливают ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Российские войска ведут интенсивные бои с украинскими военными в районе Горналя Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, ВС РФ выдавливают противника из населенного пункта. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

В районе Горналя продолжаются интенсивные бои, выдавливаем противника, — сказал источник.

Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что остатки военнослужащих Вооруженных сил Украины оказались заблокированы в населенном пункте Горналь в Курской области. По его словам, российские войска взяли под огневой контроль пути подвоза противника в этом районе.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ освободили мужской монастырь в Горнале. По словам источника, сопротивление ВСУ сломлено.

Об освобождении курского монастыря в Горнале также стало известно 16 апреля. Тогда Telegram-канал SHOT писал, что российские морпехи отбили Свято-Николаевскую Белогорскую обитель в Горнале Курской области и ликвидировали около двух сотен бойцов ВСУ.

Также появилась информация, что в монастыре заблокировано около трех сотен бойцов ВСУ и среди них находятся наемники из разных стран, в том числе и с Кубы. Никто из них категорически не хотел сдаваться. Монастырь располагается на господствующей высоте. Обитель обладает толстыми стенами, а также разветвленной сетью ходов и укрытий.