Российские военные водрузили флаг РФ в Сухой Балке и попали на видео Минобороны показало видео водружения российского флага в Сухой Балке в ДНР

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные водрузили государственный флаг в населенном пункте Сухая Балка в ДНР, взятом под контроль ВС РФ. Флаг был поднят над зданием, которое располагается в западной части поселка. Соответствующие кадры, предоставленные Минобороны РФ, опубликовало агентство ТАСС.

После уничтожения остатков подразделений ВСУ в селе российские мотострелки установили флаг Российской Федерации над зданием, располагающимся на западной окраине населенного пункта, — сообщили в военном ведомстве.

О том, что ВС России заняли населенный пункт, пресс-служба Минобороны РФ сообщила 22 апреля. В операции участвовали бойцы Южной группировки войск. До этого под контроль ВС РФ перешли еще четыре населенных пункта в ДНР. Речь идет о Преображенке, Елизаветовке, Калиново и Валентиновке.

Военный корреспондент Александр Коц объяснил, что установление контроля над Сухой Балкой в ДНР позволяет ВС России выйти на трассу Н-20, идущую в сторону города Константиновки. Он заметил, что населенный пункт является южным бастионом крупнейшего укрепрайона ВСУ в Донбассе, проходящего по линии Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.

Тем временем стало известно, что командование ВСУ перебросило из Полтавы в Сумскую область более 100 военных, которые прошли обучение в Великобритании. Противник уже понес потери в технике и живой силе.