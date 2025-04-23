«Отказались идти»: бригада ВСУ покинула позиции под Курском Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы и покинула позиции

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ВС Украины

В Курской области, под Олешней военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули позиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке «Север». По его данным, украинские военные массово отказались идти в бой.

В ходе боя за Олешню командование ВСУ пыталось туда отправить один из батальонов 95-й бригады, но доподлинно известно, что военнослужащие данной бригады массово отказались идти в бой, — сообщил источник.

Ранее военкоры сообщали, что российская армия ударила по резервам ВСУ, переброшенным к хутору Олешня в Курской области. Как сообщил Telegram-канал «Северный ветер», большая часть украинских войск уничтожена, а оставшиеся в живых рассредоточились по окрестностям. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Также сообщалось, что в Белгородской области штурмовые группы ВСУ самовольно оставили позиции и пытались бежать. Инцидент произошел в районе Демидовки.

До этого украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что несколько десятков военнослужащих ВСУ сдались в плен во время бегства. Он также обвинил руководство ВСУ в том, что не были выстроены шаги по отходу бойцов. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.