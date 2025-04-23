Бойцов ВСУ заблокировали в курском селе Военкор Лисицын: остатки ВСУ заблокированы в селе Горналь Курской области

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Остатки военнослужащих Вооруженных сил Украины заблокированы в населенном пункте Горналь в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В курском приграничье наши бойцы заблокировали остатки боевиков ВСУ в Горнале и взяли под огневой контроль пути подвоза противника в этом районе, — написал военкор.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ освободили мужской монастырь в Горнале. По словам собеседника источника, сопротивление ВСУ сломлено.

Вскоре в Сети появились первые кадры из обители. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором видно, как один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой. Там также напомнили, для чего монастырь был нужен противнику.

До этого сообщалось, что в монастыре заблокировано около трех сотен бойцов ВСУ и среди них находятся наемники из разных стран, в том числе и с Кубы. Никто из них категорически не хотел сдаваться. Монастырь располагается на господствующей высоте. Обитель обладает толстыми стенами, а также разветвленной сетью ходов и укрытий.