ВСУ пытаются прорвать границу по стандартам НАТО ВСУ используют одни маршруты переброски состава при попытке прорыва границы

Фото: Социальные сети

ВС Украины

ВСУ используют одни и те же маршруты для переброски личного состава на границу Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». По их мнению, это связано со стандартами НАТО, согласно которым следует пытаться прорвать оборону противника поступательными действиями на одном узком участке фронта.

Характерно, что враг использует одни и те же маршруты переброски личного состава, что связано не только с высокой плотностью минных заграждений в районе государственной границы, но и пресловутыми стандартами НАТО, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что тактика украинских войск в ходе атак на Белгородскую область уже вырисовалась. По его словам, украинские войска переходят на данном участке к активной обороне. Алехин полагает, что ждать масштабного наступления ВСУ на Белгородскую область не стоит. По его словам, нынешние атаки украинской армии в этом регионе носят ограниченный характер.

До этого сообщалось, что украинские войска предприняли сразу две попытки прорыва через границу в Белгородской области. В первом случае группа пехоты ВСУ была вскрыта и уничтожена в окрестностях села Миропольского Сумской области. Во втором украинские военные попытались пройти по лесным массивам. Минобороны РФ не подтверждало эти сведения.