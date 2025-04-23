В СВР заявили, что армия гонит врага с русской земли Нарышкин: российские солдаты гонят врага с русской земли

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы РФ гонят врага с русской земли, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему ежегодному «Диктанту Победы». По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время идет тяжелая работа в указанном направлении.

Наша страна вновь поднялась на борьбу с нацистским злом. Всего в нескольких сотнях километров отсюда российская армия гонит врага с русской земли, ведется тяжелая каждодневная боевая работа, — подчеркнул Нарышкин.

До этого источник в группировке войск «Север» обратил внимание, что ВСУ использовали пасхальное перемирие в своих целях. Уточняется, что украинские войска в дни тишины усиливали и дооборудовали свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей.

Ранее сообщалось, что Курская область практически освобождена от противника. В частности, остатки Вооруженных сил Украины оказались заблокированными в населенном пункте Горналь и нескольких приграничных лесополках. Уточняется, что после зачистки в течение ближайших пары суток можно утверждать, что противника на территории под Курском нет. Однако в Минобороны РФ эту информацию не комментировали.