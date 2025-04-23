Накаты на позиции под Купянском и дрон в КБР: новости СВО на утро 23 апреля

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные возобновили накаты на позиции Вооруженных сил Украины под Купянском в Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, активизация наблюдается в тех населенных пунктах, где до этого фиксировалось непродолжительное затишье. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Он добавил, что в целом действия ВС РФ возобновились на многих участках, не только в Харьковской области. Можно фиксировать общее продвижение российской армии. При этом украинские силы не намерены сдаваться без боя. Они пытаются контратаковать, однако на данный момент безуспешно.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 22 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Во Франции потребовали раскрыть данные об участии в конфликте на Украине

Сотни отставных французских военных, в том числе 26 генералов, направили главам обеих палат парламента Франции открытое письмо с требованием раскрыть все данные о нахождении на территории Украины солдат национальной армии, о чем сообщил глава ассоциации Place d'Armes, бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак. По его словам, они также настаивают на парламентском голосовании по этому поводу.

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За два дня на сайте организации под петицией было собрано более девяти тысяч подписей. Авторы послания также хотят, чтобы парламент опубликовал всю интересующую их информацию в официальном вестнике республики Journal Officiel.

Фото: Shutterstock/FOTODOM ВС Франции

Медийную военнослужащую ВСУ ликвидировали в зоне СВО

Под Покровском ликвидирована украинская пропагандистка Елена Савельева. Она сыграла множество ролей в постановочных сюжетах Киева под разными именами.

Девушка вступила в ряды Вооруженных сил Украины в первые дни СВО. Она принимала активное участие в информационных кампаниях. Подробностей о гибели Савельевой канал не приводит. Пропагандистка выступала в ролях беженки из Торецка, одесситки, борющейся с русским языком, девушки-добровольца с позывным Ведьма и многих других.

Стало известно о взрыве на заводе «Мотор Сич» в Запорожье

В Запорожье на подконтрольной Киеву части области произошел взрыв на территории завода «Мотор Сич», заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Рада». По его словам, на предприятие упала ракета.

Зеленский не привел никаких подробностей случившегося. Неясно, когда произошел взрыв. На заводе собирают ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Фото: РИА Новости ВС РФ

Над Тульской областью уничтожены беспилотники ВСУ

В результате работы российских дежурных средств противовоздушной обороны в небе над Тульской областью уничтожены беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Сколько именно дронов было сбито и какого типа, он не уточнил. Глава региона также призвал местных жителей сохранять спокойствие на фоне инцидента.

Украинский беспилотник атаковал Кабардино-Балкарию

Несколько дней назад беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины впервые атаковал Кабардино-Балкарию. Как передавали СМИ, его сбили силы противовоздушной обороны, после чего дрон упал в поле. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным журналистов, беспилотник нашел местный житель и вызвал полицейских. Территорию оцепили, затем взрывотехники уничтожили дрон.

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