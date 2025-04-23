Российские военные возобновили накаты на позиции Вооруженных сил Украины под Купянском в Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, активизация наблюдается в тех населенных пунктах, где до этого фиксировалось непродолжительное затишье. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
Он добавил, что в целом действия ВС РФ возобновились на многих участках, не только в Харьковской области. Можно фиксировать общее продвижение российской армии. При этом украинские силы не намерены сдаваться без боя. Они пытаются контратаковать, однако на данный момент безуспешно.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 22 апреля, читайте в материале NEWS.ru.
Во Франции потребовали раскрыть данные об участии в конфликте на Украине
Сотни отставных французских военных, в том числе 26 генералов, направили главам обеих палат парламента Франции открытое письмо с требованием раскрыть все данные о нахождении на территории Украины солдат национальной армии, о чем сообщил глава ассоциации Place d'Armes, бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак. По его словам, они также настаивают на парламентском голосовании по этому поводу.
За два дня на сайте организации под петицией было собрано более девяти тысяч подписей. Авторы послания также хотят, чтобы парламент опубликовал всю интересующую их информацию в официальном вестнике республики Journal Officiel.
Медийную военнослужащую ВСУ ликвидировали в зоне СВО
Под Покровском ликвидирована украинская пропагандистка Елена Савельева. Она сыграла множество ролей в постановочных сюжетах Киева под разными именами.
Девушка вступила в ряды Вооруженных сил Украины в первые дни СВО. Она принимала активное участие в информационных кампаниях. Подробностей о гибели Савельевой канал не приводит. Пропагандистка выступала в ролях беженки из Торецка, одесситки, борющейся с русским языком, девушки-добровольца с позывным Ведьма и многих других.
Стало известно о взрыве на заводе «Мотор Сич» в Запорожье
В Запорожье на подконтрольной Киеву части области произошел взрыв на территории завода «Мотор Сич», заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Рада». По его словам, на предприятие упала ракета.
Зеленский не привел никаких подробностей случившегося. Неясно, когда произошел взрыв. На заводе собирают ракеты и беспилотные летательные аппараты.
Над Тульской областью уничтожены беспилотники ВСУ
В результате работы российских дежурных средств противовоздушной обороны в небе над Тульской областью уничтожены беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Минобороны России эту информацию не комментировало.
Сколько именно дронов было сбито и какого типа, он не уточнил. Глава региона также призвал местных жителей сохранять спокойствие на фоне инцидента.
Украинский беспилотник атаковал Кабардино-Балкарию
Несколько дней назад беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины впервые атаковал Кабардино-Балкарию. Как передавали СМИ, его сбили силы противовоздушной обороны, после чего дрон упал в поле. Минобороны России эту информацию не комментировало.
По данным журналистов, беспилотник нашел местный житель и вызвал полицейских. Территорию оцепили, затем взрывотехники уничтожили дрон.
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