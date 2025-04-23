На Украине раскрыли количество скрывшихся от мобилизации мужчин Депутат Рады Горбенко: от мобилизации на Украине сбежали до 400 тысяч человек

Фото: Социальные сети

ВС Украины

С февраля 2022 года Украину покинули от 300 до 400 тысяч человек, спасаясь от мобилизации, сообщил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко в интервью YouTube-каналу «Откровенно». Кроме того, около миллиона украинцев, находившихся в конце февраля 2022 года за границей, не вернулись в страну, добавил он.

Также, к сожалению, из-за таких пробелов на границе, в том числе на законодательном уровне, из-за коррупции в МСЭК (медико-социальная экспертиза. — NEWS.ru), военкоматах и других ветвях исполнительной власти я думаю, что примерно 300–400 тысяч незаконно уехали, — рассказал Горбенко.

По словам парламентария, зачастую побегу уклонистов с Украины способствуют чиновники, пропуская их за границу в качестве волонтеров. Одним из громких дел по этому поводу стало разбирательство против заместителя мэра Киева Владимира Прокопова, который организовывал побег граждан Украины в Евросоюз, в качестве повода называя перевозку гуманитарных грузов и топлива для ВСУ. Сейчас он находится под домашним арестом.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года, после чего продлевали ее несколько раз. 18 мая прошлого года Рада приняла закон о ее ужесточении, что позволило мобилизовать еще несколько сотен тысяч граждан. В Сеть практически каждый день выкладывают ролики с насильственной мобилизацией: военкомы ловят мужчин в общественных местах и доставляют в территориальные центры комплектования (ТЦК, украинское название военных комиссариатов).

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Руслан Горбенко объяснил необходимость принудительной мобилизации. По его словам, она никуда не денется и касается только тех граждан, которые не обновили свои данные в ТЦК или сбежали из воинской части.