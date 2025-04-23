В Раде объяснили необходимость принудительной мобилизации на Украине Депутат Рады Горбенко назвал принудительную мобилизацию на Украине необходимой

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ВС Украины

Украине не обойтись без принудительной мобилизации, она никуда не денется, заявил в интервью YouTube-каналу «Откровенно» депутат Рады от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко. По его словам, принудительная мобилизация (бусификация) направлена исключительно на мужчин, которые не обновили свои данные в ТЦК (украинский аналог военкоматов) или самовольно оставили военную часть.

Ну, откровенно скажу: если сотрудники ТЦК и дальше будут задерживать нарушителей, ну, условно, бусификация, как общество ее сейчас называет, никуда не денется. А как иначе работать и этих нарушителей задерживать? А если они еще, давайте откровенно, не хотят, чтобы их задерживали, сопротивление оказывают. Поэтому такие случаи и дальше будут исключительно в рамках законодательства, — сказал парламентарий.

Горбенко добавил, что, по его статистике, около 5% мужского населения Украины прячется от мобилизации. Он признался, что в своих рассуждениях относительно принудительной мобилизации опирается на отчет украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что вслед за введением молодежных контрактов ВСУ украинские власти могут снизить мобилизационный возраст в стране. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский фактически инициирует геноцид нации.