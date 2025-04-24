Составлен список российских регионов, отказавшихся от парада в честь 9 Мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

9 мая 2025 года в России состоятся торжества в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны. Какие регионы отказались от проведения парада Победы?

Какие регионы отказались от парада Победы

В ряде российских регионов парад 9 Мая не состоится из-за соображений безопасности, в некоторых из них действует особый режим террористической угрозы. Подобные решения уже принимались раньше. В 2024 году парад Победы не состоялся в Крыму, Белгороде, Курске, Брянске и других городах.

В 2025 году в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях парада не будет. Власти четырех новых регионов еще не приняли решение о формате праздничных мероприятий на 9 Мая, а проведение парада и массовых шествий пока не планируются. Это связано с оперативной обстановкой и соображениями безопасности.

Глава Керчи Олег Каторогин объявил, что 9 мая в городе не будет парада. Он сослался на действующий «желтый» уровень опасности.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

В Севастополе пока не планируют проводить масштабный парад в честь 80-летия Победы. Об этом говорится на сайте правительства региона. В 2025 году, как сообщается, вместе с Черноморским флотом организуют парады во дворах ветеранов. Там отметили, что проведение всех публичных мероприятий зависит от оперативной обстановки в городе.

Известно, что парады в честь Дня Победы пройдут только в двух городах Калужской области — это города воинской славы Козельск и Малоярославец.

«Парады пройдут в городах воинской славы — Козельске и Малоярославце», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что салютов в честь празднования Дня Победы в регионе не будет.

Где пройдет парад Победы

Центральным событием торжеств в честь Дня Победы станет парад в Москве. Как всегда, он пройдет на Красной площади, шествие начнется в 10:00 мск.

Число участников парада пока держится в секрете. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что в мероприятии примут участие не только российские военные, включая участников СВО, но и представители 19 дружественных стран.

На параде соберутся мировые лидеры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон уже подтвердили свое участие. Также будут присутствовать президенты Буркина-Фасо, Словакии и Сербии, руководители Кубы, КНР, Бразилии, Индии и Вьетнама и другие высокопоставленные гости.

В начале января Белоусов заявил, что парады Победы запланированы в городах-героях, а также городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Позднее в Сети появились уточненные списки.

«[Военные парады пройдут] в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Волгограде, Туле, Новороссийске, Севастополе, Керчи и Мурманске, а также в городах Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Симферополе, Самаре, Североморске, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Читайте также:

Ситуация в Белгородской области ночью 24 апреля: разгром бронетехники ВСУ

Арест имущества Чубайса: 5,6 млрд придется вернуть РФ. Его посадят?

Трамп устал терпеть вранье Зеленского: что будет дальше