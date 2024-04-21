Составлен список регионов, отказавшихся от парада в честь 9 Мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые российские регионы отказались от проведения парада Победы на 9 Мая. В каких именно областях отменили празднование в честь 79-й годовщины окончания Великой Отечественной войны и почему?

Какие регионы отказались от парада

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что парад Победы и праздничный салют в честь 9 Мая в регионе в этом году проводиться не будут. Он отметил, что это верное решение, которое обеспечит безопасность граждан.

«Сегодня на заседании организационного комитета „Победа“ представители Совета ветеранов выступили с предложением отменить в этом году салют на 9 Мая и не проводить торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что это решение не отменит поздравлений участников Великой Отечественной войны. Бусаргин допустил, что в этом деле региональным властям по традиции помогут волонтеры и общественники. Кроме того, в регионе пройдут патриотические мероприятия для молодежи и детей.

Кроме того, в Республике Крым не будет проводиться военный парад, также отменено шествие «Бессмертного полка», заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, такое решение власти приняли по соображениям безопасности.

«Проведение 9 мая военного парада и шествия „Бессмертного полка“ в Республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности», — написал он.

Аксенов добавил, что крымчане не будут игнорировать памятную дату и обязательно воздадут дань уважения ветеранам: в республике пройдут различные праздничные мероприятия. В завершение он подчеркнул, что Крым достойно встретит День Победы.

В то же время, как написал Mash, еще шесть регионов России отменили празднование Дня Победы. Решение принято из-за возможных терактов и атак украинских беспилотников в местах массового скопления людей.

По данным канала, от парадов и салютов отказались в Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской и Курской областях, а также в Севастополе. Акция «Бессмертный полк» там пройдет в онлайн-формате, как и в Коми, Чите, Забайкальском крае и Нижегородской области.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Что об этом думают в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что некоторые российские регионы решили не проводить парад Победы на 9 Мая ради безопасности. Она также допустила, что региональные власти не исключают возможных провокаций со стороны ВСУ.

«Здесь каждый субъект сам ориентируется на ситуацию. Главное — безопасность. Особенно в приграничных регионах [не стоит] провоцировать ту сторону что-то сделать, побомбить или ракеты запустить — они же могут сделать это и по людям, им в общем-то все равно. Никто не хочет рисковать, да и сами люди будут в нервном опасении», — отметила Журова.

Тем временем в Москве парад все же состоится. Как сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу, в нем будут участвовать свыше девяти тысяч военных. Также, по его словам, в мероприятии задействуют авиацию.

Генеральная репетиция парада Победы запланирована на 5 мая. Само событие, посвященное 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая на Красной площади. Стартовал прием заявок на аккредитацию журналистов, он продлится до 8 апреля.

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