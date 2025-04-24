Трамп устал терпеть вранье Зеленского: что будет дальше

Фото: Win McNamee — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп разочаровался в украинском коллеге Владимире Зеленском, его терпение иссякает. Что сказал глава Белого дома, в чем обвинил Зеленского?

Как Зеленский разочаровал Трампа

«Президент разочарован, его терпение иссякает. <...> Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были к этому готовы», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт журналистам.

Также Трамп в соцсети Truth Social обвинил Зеленского в том, что он препятствует урегулированию украинского конфликта.

«Именно провокационные заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют процесс урегулирования этого конфликта. Ему нечем хвастаться! Для Украины ситуация сложилась ужасная: он может получить мир — или он может сражаться ещё три года и потерять всю страну», — написал глава Белого дома.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Так он прокомментировал слова главы киевского режима о том, что Украина никогда не признает Крым российским де-юре. По словам Трампа, подобная позиция «очень вредит мирным переговорам с Россией».

«Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если ему нужен Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?» — добавил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что позиция Зеленского приведет лишь к продолжению убийств на «поле смерти», чего никто не хочет. Он также вновь констатировал, что украинский президент не имеет «каких-либо карт на руках», добавив, что стороны «очень близки к заключению сделки».

«Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выбраться из этого полного и абсолютного бардака, который никогда бы не начался, если бы я был президентом», — заключил он в своем посте.

Что на критику Трампа ответил Зеленский

Зеленский опубликовал «Крымскую декларацию» США с осуждением действий РФ на полуострове. Ее подписал Майк Помпео — госсекретарь США при первой администрации Трампа. Так президент Украины отреагировал на критику Трампа.

В документе сказано, что США отвергают действия России в 2014 году и называют всю ситуацию вокруг полуострова «аннексией» и «вторжением». Кроме того, в этой декларации Помпео обвиняет РФ в том, что она стремится «подорвать основополагающий международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может изменить границы другой силой».

По словам Зеленского, «сегодня эмоции накалились», но хорошо, что встретились пять стран, чтобы приблизить мир: Украина, США, Великобритания, Франция и Германия.

«Важно, что каждая сторона была не просто участником, а вносила значимый вклад. Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои предложения. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведёт к прочному миру», — добавил Зеленский.

На какие шаги может пойти Трамп

Политолог Сергей Марков считает, что американский лидер может назвать Зеленского главным виновником затягивания боевых действий, а также прекратить поставки вооружения Украине и передачу разведданных.

Также, по мнению эксперта, Трамп может начать расследование коррупции Зеленского и его команды, снять санкции с РФ, признать Крым российским и начать расследование военных преступлений руководства Украины.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что Трамп может обвинить официальный Киев в срыве мирных переговоров и прекратить поставку военной помощи. Именно этого, по данным СМИ, опасаются украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским.

«Украинские чиновники рассказали, что обеспокоены тем, что Трамп, который заявил, что ему не нравится Зеленский, может обвинить Киев в срыве переговоров», — уточняется в тексте.

Читайте также:

Ситуация в Курской области ночью 24 апреля: «артиллерийский кулак», дроны

Позор в Лондоне: на какие уступки Запад пойдет ради мира с Россией

Составлен список стран, где запрещено смотреть парад Победы в Москве 9 мая