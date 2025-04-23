На Западе раскрыли, каких обвинений со стороны Трампа боятся на Украине WSJ: власти Украины опасаются, что Трамп обвинит Киев в срыве переговоров

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может обвинить официальный Киев в срыве мирных переговоров и прекратить поставку военной помощи, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Именно этого, по данным СМИ, опасаются украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Украинские чиновники рассказали, что обеспокоены тем, что Трамп, который заявил, что ему не нравится Зеленский, может обвинить Киев в срыве переговоров, — уточняется в тексте.

Американский президент неоднократно публично не соглашался с той риторикой, которую продвигает украинский лидер. Так, после заявления Зеленского о том, что Киев никогда не признает Крым за Россией, от Трампа последовала критика. Он отметил, что позиция Украины вредит мирным переговорам с РФ. На данный момент ситуация остается плачевной, и власти должны быть заинтересованы в заключении мира. Иначе, уверен хозяин Белого дома, страна вовсе будет потеряна уже через три года.

Ранее сообщалось, что переговоры о разрешении конфликта на Украине, проходящие в Лондоне, завершатся провалом. Журналисты The Spectator считают, что такой исход может быть целью Вашингтона, который мог намеренно сделать свой мирный план неприемлемым для Киева, чтобы иметь возможность выйти из переговорного процесса.