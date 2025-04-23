США обвинили в попытке срыва переговоров по Украине в Лондоне The Spectator: США пытаются сорвать переговоры по Украине в Лондоне

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Переговоры о разрешении конфликта на Украине, проходящие в Лондоне, завершатся провалом, передает The Spectator. По словам автора материала, такой исход может быть целью Вашингтона, который мог намеренно сделать свой мирный план неприемлемым для Киева, чтобы иметь возможность выйти из переговорного процесса.

На фоне всего этого напрашивается ключевой вопрос: учитывая, что предложения США кажутся неприемлемыми, не готовит ли Вашингтон почву для провала переговоров, чтобы обвинить в нем Европу и Украину? — задался аналитик вопросом.

Как подчеркнул автор статьи, требования Вашингтона, которые в точности повторяют призывы российского президента Владимира Путина, официально представят Киеву и его оставшимся европейским соратникам. Однако Украина, скорее всего, отвергнет эти предложения, подытожил аналитик.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что критика американского президента Дональда Трампа в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского из-за его заявления о статусе Крыма была долгожданной. До этого хозяин Белого дома обратил внимание, что украинский лидер своими словами вредит мирным переговорам с Россией.