«Мы ждали»: Медведев о словах Трампа насчет Зеленского и статуса Крыма Медведев приветствовал слова Трампа о Зеленском и статусе Крыма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Критика американского президента Дональда Трампа в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского из-за его заявления о статусе Крыма была долгожданной, заявил в соцсети Х заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Украинский лидер своими словами вредит мирным переговорам с Россией, подчеркнул хозяин Белого дома.

Мы ждали! Надеюсь, что различные европейские фрики, такие как [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [президент Франции Эммануэль] Макрон, это услышат. И затем киевская тифозная вошь, находящаяся в наркотическом забвении, придет в чувство, — написал Медведев.

Трамп в ответ на претензии Зеленского относительно статуса Крыма задался вопросом, если ему так нужен российский полуостров, то почему Киев не сражался за него 11 лет назад. В результате хозяин Белого дома пришел к выводу, что его украинскому коллеге нечем похвастать. Ситуация на Украине плачевна — он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем лишится всей страны, подчеркнул Трамп.

По словам главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, Зеленский превратил Украину в милитаризированное государство в состоянии вечной войны с соседями. Он отметил, что президент заболел идеей сделать из страны «восточноевропейский Израиль».