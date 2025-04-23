«Очень вредно»: Трамп посоветовал Зеленскому не обсуждать Крым Трамп заявил, что российская принадлежность Крыма не обсуждается

Фото: Al Drago — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Слова президента Украины Владимира Зеленского, что Киев никогда не признает Крым российским, вредны для переговоров по урегулированию конфликта, учитывая, что полуостров даже не является предметом обсуждения, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он подчеркнул что украинский лидер занимается подстрекательством.

Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела? — написал глава Белого дома.

Трамп отметил, что даже до того, как Крым перешел под российский флаг, здесь очень много лет находились крупные базы российских субмарин. Урегулирование российско-украинского конфликта, по его словам, сильно затрудняют именно «подстрекательские заявления», подобные словам Зеленского, которому «нечем похвастаться».

Глава Белого дома подчеркивает, что сегодня на фронте сложилась ужасная для Киева ситуация: Зеленский может или получить мир сейчас, или через три года потерять всю страну. Трамп добавил, что в настоящее время с обеих сторон в среднем гибнут пять тысяч солдат в неделю и им движет желание сохранить эти жизни.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае отсутствие прогресса в урегулировании на Украине Белый дом переключит свое внимание на другие важные направления внешней политики. Он подчеркнул, что Вашингтон уже сделал все возможное.