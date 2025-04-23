Рубио раскрыл план США на случай отсутствия прогресса по Украине Рубио допустил смену приоритетов США при недостаточном прогрессе по Украине

Фото: Freddie Everett/Us State/Global Look Press

Марко Рубио

США переключат свое внимание на другие приоритетные направления при недостаточном прогрессе по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в подкасте The Free Press. По его словам, Вашингтон и так сделал все возможное.

Если в какой-то момент мы решим, что слишком далеки друг от друга и прогресс недостаточен, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, — подчеркнул Рубио.

Он пояснил, что сейчас США пытаются определить для себя позиции Москвы и Киева и оценить, возможно ли прийти к миру в ближайшем будущем. Рубио выразил надежду, что Вашингтон сможет добиться успеха, однако согласился, что решение о завершении боевых действий должны принимать РФ и Украина.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ультиматум Украине по российской принадлежности Крыма. Отмечается, что американские власти обратились к Киеву с вариантом «либо принимай, либо уходи».

Как рассказали источники, мирное предложение Трампа подразумевает отмену санкций против России и неформальное признание Вашингтоном контроля России над Крымом. Последнее было отвергнуто украинскими властями.