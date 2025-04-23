США переключат свое внимание на другие приоритетные направления при недостаточном прогрессе по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в подкасте The Free Press. По его словам, Вашингтон и так сделал все возможное.
Если в какой-то момент мы решим, что слишком далеки друг от друга и прогресс недостаточен, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, — подчеркнул Рубио.
Он пояснил, что сейчас США пытаются определить для себя позиции Москвы и Киева и оценить, возможно ли прийти к миру в ближайшем будущем. Рубио выразил надежду, что Вашингтон сможет добиться успеха, однако согласился, что решение о завершении боевых действий должны принимать РФ и Украина.
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ультиматум Украине по российской принадлежности Крыма. Отмечается, что американские власти обратились к Киеву с вариантом «либо принимай, либо уходи».
Как рассказали источники, мирное предложение Трампа подразумевает отмену санкций против России и неформальное признание Вашингтоном контроля России над Крымом. Последнее было отвергнуто украинскими властями.