Зеленского обвинили в развязывании «вечной войны» Украины с соседями Медведчук: Зеленский сделал из Украины милитаризированное государство

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский превратил Украину в милитаризированное государство в состоянии вечной войны с соседями, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в колонке на платформе «Смотрим.ру». По его словам, Зеленский заболел идеей сделать из страны «восточноевропейский Израиль».

Зеленский вместо обещанного украинцам мира начал создавать милитаризированное государство, которое находится в вечной войне со своими соседями, — считает Медведчук.

Зеленский в 2022 году заявил, что Украина будет «большим Израилем» с «собственным лицом». С тех пор он не отступал от этой политики. Украинский лидер скрестил нацизм с «худшими течениями израильского сионизма», считает лидер «Другой Украины». По его словам, именно при Зеленском испорчены отношения страны с Россией, Белоруссией, Словакией, Венгрией и даже с США.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский ослабил позиции страны, поссорившись с Китаем. Киев из-за выходок главы государства еще и лишается поддержки Лондона, добавил политик. Политик пояснил, что Зеленский безосновательно обвинил КНР в поставках вооружений России, что Пекин решительно опроверг. Кроме того, он ввел санкции против ряда китайских компаний.