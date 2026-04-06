«Клепают четвертый рейх»: Медведчук рассказал, о чем бредит ЕС

Из ЕС делают четвертый рейх, который бредит новым блицкригом, заявил глава «Другой Украины» Виктор Медведчук в авторской статье на сайте движения. По словам экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», агрессивное расширение Евросоюза началось. В частности, элиты ЕС вкладываются в конфликт на Украине, чтобы получить репарации и контроль над российскими ресурсами.

Вместо экономического союза из ЕС спешно клепают четвертый рейх, который бредит новым блицкригом. Возросшие военные расходы должны покрыть «побежденные нецивилизованные народы», — отметил он.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Брюссель в настоящее время переживает период кризиса и для решения сложившихся проблем странам объединения необходима Украина. Он напомнил, что созданному в 1992–1993 годах ЕС для достижения политических и экономических целей было необходимо взять под тотальный контроль государства Восточной Европы, ставшие самостоятельными после распада СССР.