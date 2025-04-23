Составлен список стран, где запрещено смотреть парад Победы в Москве 9 мая

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Парад Победы в Москве, который ежегодно проводится в годовщину окончания Великой Отечественной войны, запрещено смотреть в некоторых странах. О ком идет речь, в чем причина?

В каких странах запрещено смотреть парад Победы

Страны Европы и Запада не транслируют кадры с торжественных мероприятий на Красной площади в Москве 9 мая на федеральном телевидении, поскольку их правительство запрещает гражданам смотреть парад Победы, считают пользователи социальных сетей.

«На Западе боятся лишний раз напомнить людям, кто действительно внес вклад в победу в Великой Отечественной войне, поэтому и смотреть военный парад там запрещено»;

«В некоторых странах запрещают смотреть парад Победы. Боятся нашего величия, что ли?»;

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«Пока иностранные лидеры запрещают своим гражданам смотреть парад Победы в Москве, мы будем продолжать чтить историю и хранить память о советских воинах», — высказались россияне.

Известно, что парад Победы долгие годы не транслируют на Украине. Однако в 2024 году несколько крупных телеканалов страны прервали свое вещание 9 мая на кадры с Красной площади. Тогда в случившемся обвинили российских хакеров. Вернуться к оригинальной программе каналам удалось только спустя 18 минут прямого эфира из Москвы.

В Латвии в прошлом году также смогли увидеть парад Победы в Москве по телевидению благодаря хакерской атаке. Из-за кадров с Красной площади кабельное телевидение было временно полностью отключено.

«Balticom подверглась кибератаке, как результат компания потеряла контроль за телетрансляцией. В результате в эфире по всем программам показывали кремлевский парад», — говорилось в сообщении Национального совета республики по электронным СМИ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Латвии с 2023 года действует закон «О запрете проведения определенных публичных мероприятий 9 мая», который предполагает табу на все публичные акции в честь Дня Победы. Аналогичная ситуация в Литве, где также предусмотрены штрафы за демонстрацию символов, связанных с РФ, среди которых Знамя Победы и Красная Звезда.

Власти Эстонии в 2022 году заявили, что не потерпят на своих улицах «вражескую символику», к которой отнесли российские и советские флаги, а также георгиевские ленты. Соответственно, в республике на телевидении не транслируют парад Победы.

В США и Великобритании парад в Москве также не входит в основную программу вещания на 9 мая. Как отметил в беседе с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, на Западе активно борются с Днем Победы.

«На Западе знают, что 9 мая — священная для нашей страны дата. Там видят, как мы сохраняем память о подвиге нашего народа, гордимся своими предками безотносительно политической ситуации в мире. Все это не может не бесить настоящих русофобов, из которых состоят современные элиты на Западе. По большому счету они такими были во все времена», — сказал он.

В странах Евросоюза тоже не транслируют парад Победы по телевизору. В 2025 году глава евродипломатии Кая Каллас также обратилась к представителям Евросоюза с призывом не участвовать в параде Победы в Москве. В ответ на ее призыв председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ЕС достиг высшей степени цинизма.

«Это надругательство над памятью миллионов людей, которые отдали свои жизни за освобождение Европы и мира от фашистской чумы», — отметила она.

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