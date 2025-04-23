Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон уезжает в Шотландию

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют провести в Шотландии 14-ю годовщину свадьбы. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 23 апреля?

Что известно о планах Кейт и Уильяма на годовщину свадьбы

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили отправиться в Шотландию, чтобы отпраздновать 14-ю годовщину свадьбы, сообщает Hello. Пара связала себя узами брака 29 апреля 2011 года. По данным источника, супруги на следующей неделе посетят остров Малл.

Ожидается, что в ходе поездки королевский фонд Уэльских объявит о запуске общественного проекта. Кейт и Уильям посетят город Тобермори и встретятся с ремесленниками Малла. Главная цель их визита — подчеркнуть важность защиты и поддержания окружающей среды.

В Шотландии Уильям и Кейт официально именуются своими местными титулами — герцогом и герцогиней Ротсей.

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По мнению журналистов, эта годовщина станет более особенной для Уэльских после борьбы Миддлтон с раком. Они напомнили, как ранее Уильям признался, что 2024 год был «самым тяжелым годом в его жизни».

Что известно о состоянии Карла III

В феврале 2024 года в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании Карла III обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты.

Монарх до сих пор проходит курс лечения от рака, но, несмотря на это, полностью не отказывается от общественных и рабочих обязанностей, что вызывает беспокойство его подданных, пишет OK. По информации источника, в деловые поездки Карла III всегда сопровождает врач с набором медицинского оборудования, включая дефибриллятор и запас крови.

Фото: Pool / i-Images/Global Look Press Король Карл III и королева Камилла

«Их врач всегда находится на расстоянии нескольких шагов, неся с собой громоздкую медицинскую сумку, в которой мобильный дефибриллятор и всевозможные средства неотложной помощи», — сообщил инсайдер.

Карл III игнорирует советы врачей и рекомендации своей супруги Камиллы о необходимости уменьшить активность, отметил источник.

При этом король Британии не приедет на похороны папы римского Франциска в Ватикане. Представлять Карла III на траурной церемонии будет его старший сын — принц Уильям, сообщает Mirror. Чем вызвано такое решение, не уточняется.

Как брак Гарри с Меган навредил его благотворительному фонду

Брак принца Гарри с Меган Маркл привел к распаду благотворительного фонда Sentebale, который герцог недавно покинул с соучредителем — принцем Сиисо из Лесото, заявил The Telegraph вождь Хоабан Теко, называющий себя братом Сиисо.

По мнению Теко, отношения с Маркл и переезд в США привели к тому, что принц Гарри потерял интерес к благотворительности. Источник напомнил, что во время создания фонда Сассекский обещал, что не бросит его в память о матери — принцессы Дианы. Однако с каждым годом он все реже совершал визиты в Африку.

В марте 2025 года принц Гарри и принц Сиисо покинули Sentebale. Официальной причиной их ухода стали разногласия с председателем фонда Софи Чандаукой.

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