Мощное землетрясение в Стамбуле: что известно, есть ли разрушения и жертвы

Фото: Liu Lei/XinHua/Global Look Press

В Стамбуле сегодня, 23 апреля, произошло землетрясение магнитудой 6,2. Что об этом известно, есть ли разрушения?

Что известно о землетрясении в Стамбуле 23 апреля

Подземные толчки начались в 12:50 по местному времени (и ощущались в течение 10–15 секунд). Эпицентр находился в районе Атакей на западе города, а очаг залегал на глубине 6,99 км под Мраморным морем, передает телеканал TRT.

Сразу после толчков люди начали массово выходить на улицы, опасаясь повторных подземных ударов. В некоторых районах наблюдались временные отключения электричества и интернета. В 13:03 был зафиксирован повторный толчок магнитудой 3,9 в районе Силиври, расположенном в 50 км от Стамбула.

Управление по ликвидации стихийных бедствий Турции (AFAD) подтвердило магнитуду основного землетрясения как 6,2, хотя изначально сообщалось о 3,9–4,047. Сейсмическая активность ощущалась не только в Стамбуле, но и в соседних провинциях, включая Бурсу. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, избегать использования лифтов и держаться подальше от поврежденных зданий.

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Фото: Shutterstock/FOTODOM

«AFAD и все группы наших соответствующих учреждений начали полевые проверки в связи с землетрясением в Стамбуле», — написал в социальных сетях глава МВД Турции Али Ерликая.

По данным Telegram-канала Readovka, в результате землетрясения в Стамбуле зафиксированы повреждения жилых построек.

«Без разрушений не обошлось — кое-где повреждены особо хлипкие дома. О пострадавших информации пока не было», — говорится в публикации.

Telegram-канал SHOT сообщает, что, по предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Стамбуле. До этого был толчок магнитудой 6,2. Как они рассказали SHOT, в городе паника, пробки на дорогах и перебои со связью. Многие люди экстренно покинули здания и вышли на улицу. Предварительно, пострадавших нет. Сейчас сохраняется угроза повторных толчков», — пишет SHOT.

Стамбул, где проживает свыше 15 млн человек, расположен в сейсмически активной зоне. Город находится вблизи Северо-Анатолийского разлома, где за последние десятилетия произошло несколько разрушительных землетрясений.

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