Почему не работает YouTube 23 апреля: замедление, штрафы, новые функции

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

YouTube продолжает работать в России со сбоями. Какие известны последние новости о замедлении видеохостинга сегодня, 23 апреля? Что за штрафы получил Google?

Что известно о замедлении YouTube 23 апреля

Массовый сбой в работе YouTube произошел в августе 2024 года и длится до сих пор. Ежедневно пользователи сталкиваются с падением скорости воспроизведения роликов и полным отсутствием загрузки видеохостинга на смартфонах, компьютерах и телевизорах.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», 23 апреля из разных регионов России продолжают поступать жалобы на некорректную работу YouTube как на мобильном, так и домашнем интернете. Порядка 27% сообщений о сбоях приходятся на Москву, 10% — на Новосибирскую область, 9% — на Санкт-Петербург и Свердловскую область, 5% — на Челябинскую область, 4% — на Самарскую область, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края, 3% — на Башкирию, Бурятию, Московскую, Иркутскую и Омскую области, 2% — на Татарстан, Удмуртию, Ставрополье, Ростовскую, Саратовскую и Тверскую области.

На настоящий момент YouTube не входит в перечень заблокированных в России платформ. По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, видеохостинг «тормозит» у россиян из-за «старого железа».

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«В первую очередь проблемы с YouTube связаны с тем, что отсутствует коммуникация: где-то, возможно, устарело „железо“, что-то тормозит. Где-то, возможно, сама компания Google не обновляет софт, сама капризничает», — сказал он NEWS.ru.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что известно о штрафах Google

Google по решению Таганского суда Москвы признали виновным в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Информация была представлена в одном из видео на YouTube. Компании назначен штраф в размере 3,8 млн рублей.

В марте также стало известно, что Федеральная служба судебных приставов России взыскала 13,4 млрд рублей штрафа с Google с начала 2021 года. Однако это только 40% от общей суммы штрафов за нарушение российского законодательства со стороны корпорации. Размер взысканий составляет 32,8 млрд рублей. Из них неоплаченными остаются 19,5 млрд рублей.

Кроме того, сумма требований российских телеканалов к Google из-за блокировки их YouTube-аккаунтов достигла 1,8 дуодециллиона рублей. Этот долг накопился за неисполнение требований восстановить аккаунты российских телеканалов.

Какие изменения произошли на YouTube Music

Сервис YouTube Music получил обновление, которое решит проблему резких перепадов громкости между треками. В компании уточнили, что нововведение будет активироваться постепенно на Android и iOS посредством серверных обновлений.

Новая функция представляет собой интеллектуальный алгоритм, выравнивающий уровень громкости воспроизводимых треков. Для ее активации нужно зайти в меню воспроизведения на экране «Сейчас играет» и включить опцию одним касанием.

Также YouTube Music ввел функцию, позволяющую пользователям делиться текстами песен в социальных сетях. На настоящий момент опция доступна только обладателям Android-устройств.

Воспользоваться новой функцией можно в разделе с текстами песен, где появился значок «Поделиться» в нижней части экрана. Пользователи могут выбрать свой фон и изображения, на которые будет помещен текст, или сохранить оформление с обложкой альбома, названием трека и исполнителем.

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