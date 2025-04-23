Магнитные бури сегодня, 23 апреля: что завтра, усталость, дыра на Солнце

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 23 апреля, на Земле прогнозируется сильная магнитная буря, говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра, как геомагнитные возмущения влияют на здоровье людей?

Будут ли магнитные бури 23 и 24 апреля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 23 апреля, магнитосфера Земли в течение суток будет находиться в возбужденном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 65%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. На Солнце произошла одна вспышка класса С», — заявили эксперты.

Также специалисты ИКИ РАН сообщили, что на Солнце образовалась корональная дыра очень большого размера.

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«Объект сформировался в южном полушарии Солнца, и по этой причине потоки быстрого солнечного ветра, которые тут рождаются, проходят ниже плоскости планет. Землю в настоящее время немного „цепляет“ верхним краем дыры, но даже этого хватает для магнитных бурь, хотя пока и низкого уровня. Если дыра начнет расти так же быстро не только в ширину, но еще и в высоту, то Земля полностью окажется в ее „объятиях“ вплоть до конца выходных, но пока ожидается, что потоки солнечного ветра начнут ослабевать уже 23 апреля», — заявили ученые.

Сервис my-calend пишет, что сегодня и завтра, 23 и 24 апреля, Землю накроют магнитные бури силой четыре балла.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 24 апреля. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — говорится в публикации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как магнитная буря может повлиять на здоровье людей

Терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru объяснил, что во время геомагнитных колебаний некоторые люди начинают ощущать усталость, дискомфорт, ухудшение самочувствия и сонливость. По словам медика, чтобы пережить сильную магнитную бурю, необходимо снизить уровень стресса, а также сократить нагрузку на организм.

«Возможно проявление болезней, поэтому такие дни нужно провести максимально спокойно: снизить активность, психоэмоциональную нагрузку, постараться нейтрализовать негативные эмоции, поменьше работать, пораньше ложиться спать. В случае наличия заболеваний требуется дополнительный контроль за здоровьем. Но что-то делать специально не надо», — отметил медик.

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков пояснил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней, таких как гипертония.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — заявил он.

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