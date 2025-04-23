Будет ослабление рубля? Курс доллара сегодня, 23 апреля, что с евро и юанем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Люди около пункта обмена валют в Москве

К концу мая 2025 года доллар будет стоить около 85–90 рублей, считают экономисты. Какой курс евро и юаня сегодня, 23 апреля, чего ждать от российской валюты в следующем месяце?

Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 23 апреля

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на 23 апреля, составляет 81,4620 рубля. Курс евро — 94,0400 рубля, а курс юаня — 11,1123 рубля.

По мнению аналитиков, рост курса доллара и евро связан с усилением спроса на валюту перед майскими праздниками и ожиданиями снижения экспортной выручки. Юань, несмотря на небольшое укрепление, остается стабильным благодаря активным расчетам в национальных валютах между Россией и Китаем.

Что будет с курсом рубля в мае

Экономисты уверены, что в случае ухудшений отношений с Западом против РФ будут введены новые санкции, которые усилят давление на рубль. Отсутствие прогресса в переговорах с США способно вернуть курс доллара к 90–100 рублям, евро — к 94–104 рублям, а юань — к 12,3–13,7 рубля.

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Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин считает, что ближе к лету доллар будет стоить примерно 80–95 рублей.

«Уровни в 80 рублей за доллар и 11 рублей за юань представляются прочными. Для того чтобы их устойчиво преодолеть, необходим надежный внешнеполитический позитив. „Дно“ стоимости валют в любом случае где-то рядом. В начале мая мы ожидаем разворот тренда на фоне завершения налогового периода, сезонной активизации спроса на валюту со стороны населения и импортеров, потенциального смягчения сигналов ЦБ по ключевой ставке», — пояснил он «Газете.Ru».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Женщина около пункта обмена валют в Москве

Эксперт в банковской сфере Шон Бетрозов предположил, что в мае российскую валюту ждет трудный период.

«На фоне завершения налогового периода и возможного снижения активности экспортеров на валютном рынке в начале мая возможно некоторое ослабление рубля. Прямого давления на курс пока нет, но фундаментальных факторов для продолжения устойчивого укрепления рубля тоже немного. Курс доллара с большой вероятностью будет колебаться в диапазоне 91−94 рублей, а евро — в пределах 97−100 рублей. Даже незначительное ослабление рубля к началу мая может обернуться чувствительной разницей при обмене. Кроме того, период праздников традиционно сопровождается ростом потребительской активности, в том числе и на валютном рынке, что может повлиять на спрос и спровоцировать небольшие скачки курса. Также стоит учитывать, что в период длинных выходных снижается ликвидность на рынке, и любые внешние шоки — геополитика, цены на нефть, действия ФРС США — могут оказать непропорциональное влияние на рубль», — отметил он в разговоре со «Свободной Прессой».

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что рубль будет укрепляться до тех пор, пока Россия и США налаживают отношения.

«Поэтому курс рубля к доллару будет крепким, пока текущий политический тренд не изменится. Или пока сами российские власти не начнут ослаблять рубль, поскольку слишком крепкий рубль снижает рублевый эквивалент экспортных доходов, особенно с учетом падения стоимости нефти», — добавил эксперт.

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