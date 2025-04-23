Стамбул столкнулся с четвертым землетрясением подряд В Стамбуле зафиксировали четыре сильных землетрясения подряд

Фото: Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press

В Стамбуле зафиксировали четыре сильных землетрясения подряд, передает телеканал TRT. Первое — магнитудой 3,9 — было в Мраморном море, оно началось в 12:13 по местному времени (совпадает с московским) и до сих пор сопровождается афтершоками. После подземные толчки магнитудой 6,2 произошли в 12:49 у Силиври.

По данным канала, третье землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 12:51. Четвертый случай — подземные толчки магнитудой 4,5 и 4,9 — зафиксировали в 13:02. По словам министра внутренних дел страны Али Ерликая, после землетрясения в Стамбуле все бригады начали обследовать местности. Инициированы полевые проверки.

До этого стало известно, что в районе пакистано-афганской границы произошло землетрясение магнитудой 5,9. Как сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), в результате никто не пострадал. Информации о разрушениях не поступало. Эпицентр располагался в 61 км к юго-западу от Ишкашима (Таджикистан) и в 189 км к северо-западу от Мингоры (Пакистан).

Ранее сообщалось, что утром 22 апреля у южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8. Как указала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, подземный толчок был зафиксирован в Тихом океане в 09:52 по местному времени.