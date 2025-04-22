Мощное землетрясение произошло у Курил Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у Южных Курил

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Утром 22 апреля у южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Подземный толчок был зафиксирован в Тихом океане в 09:52 по местному времени.

Эпицентр находился в 147 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг залегал на глубине 183 километров. По словам специалистов, землетрясение в населенных пунктах островов не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

6 апреля на филиппинском острове Минданао было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в 51 километре от города Киамба, очаг залегал на глубине 31 километра. Никто не пострадал, разрушений не было.

Почти в то же время в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2, эпицентр которого находился в 59 километрах от Сан-Диего. После основного толчка последовало около восьми афтершоков магнитудой до 3,5. Геологическая служба США информировала об отсутствии пострадавших и угрозы цунами.

До этого почти 100 домов оказались разрушены на востоке Таджикистана после серии землетрясений. Повреждены более 200 вспомогательных сооружений, включая школу и медпункты, а в Раштском районе погиб ребенок.