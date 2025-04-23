Популярный туристический город содрогнулся от сильнейшего землетрясения Мощное землетрясение произошло в Стамбуле

Фото: Xu Suhui/imago stock&people/Global Look Press

В Стамбуле зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,2, передает телеканал TRT. Инцидент произошел около 12:50 по местному времени (совпадает с московским). Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что все бригады начали проверку на местах.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у Силиври в Стамбуле. Сильное землетрясение также ощущалось во многих близлежащих провинциях, — сказано в материале.

По информации турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), эпицентр располагался на глубине 6,92 километра под землей. Толчки были зафиксированы в ряде районов Стамбула и Бурсы. Данные о разрушениях и пострадавших еще не раскрыты.

До этого почти 100 домов оказались разрушены на востоке Таджикистана после серии землетрясений. В числе поврежденных — более 200 вспомогательных сооружений, включая школу и медпункты. В Раштском районе погиб ребенок.

Ранее сообщалось, что в Коста-Рике произошло мощное извержение вулкана Поас. По данным национальной вулканологической и сейсмологической обсерватории, после этого пепел поднялся на высоту четырех километров над уровнем моря, что стало рекордом для страны с 2017 года.