Мощное извержение вулкана произошло в центральноамериканской стране В Коста-Рике произошло мощное извержение вулкана Поас

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Вулкан Поас

В Коста-Рике произошло мощное извержение вулкана Поас, сообщила газета El Comercio со ссылкой на национальную вулканологическую и сейсмологическую обсерваторию. После этого пепел поднялся на высоту четырех километров над уровнем моря, что стало рекордом для страны с 2017 года.

Мощное извержение вулкана Поас произошло во второй половине дня в понедельник, 21 апреля 2025 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что землетрясение до начала извержения в стране не фиксировалось. Кроме того, пепел не достиг других районов, а работа международного аэропорта Хуана Сантамарии не была нарушена.

Ранее сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Ночью 21 апреля специалисты зафиксировали свечение в вершинном кратере, что свидетельствует о начале нового извержения.

По словам ученых, свечение продолжалось несколько минут. Ключевская Сопка является самым высоким действующим вулканом Евразии и поднимается в виде почти идеального конуса с кратером диаметром около 700 метров. На его склонах расположено порядка 80 побочных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится примерно в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 4,5 тысячи человек.