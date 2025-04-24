Ситуация в Курской области ночью 24 апреля: «артиллерийский кулак», дроны

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Российская армия продолжает оказывать сопротивление Вооруженным силам Украины, которые вторглись на территорию курского приграничья. Какова ситуация в Курской области ночью 24 апреля? Последние новости.

Какова ситуация в Курской области ночью 24 апреля

Российские военные сосредоточили на Горналевском участке большой, сильный артиллерийский кулак, рассказал «Известиям» начальник штаба 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Кощей.

Он подчеркнул, что Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь в Курской области был важным укрепленным районом ВСУ. В его подвалах украинские силы размещали пункты управления. По словам «Кощея», сооружение находится в зоне видимости российских военнослужащих ВС РФ и в настоящее время его территория контролируется с воздуха.

Если раньше украинские бойцы рисковали осуществлять подвоз на позиции днем, то сейчас пытаются заходить в ночное время суток, добавил командир 5-го батальона 810-й бригады с позывным Гравер.

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«В окрестностях Горналя лесополосы зачищаются, наносим огневое поражение по укрепленным позициям противника. И дальше продвигаются штурмовые группы», — рассказал военный.

МО РФ сообщило, что над территорией Курской области и акваторией Черного моря были уничтожены беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Ликвидировано четыре дрона.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три — над акваторией Черного моря и один — над территорией Курской области», — говорится в публикации военного ведомства.

Telegram-канал «Дневник десантника» сообщает, что аэроразведкой ВС РФ было обнаружено и уничтожено сразу три расчета разведывательных и ударных дронов противника.

Какая обстановка была в курском приграничье накануне

Российская армия приступила к боевым действиям в приграничном селе Горналь Курской области, сообщил начальник разведки с позывным Лавина. Уточняется, что операцию осуществляют штурмовики вместе с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север».

«В данный момент наши штурмовые группы вместе с разведчиками успешно продвигаются в населенном пункте Горналь. Бойцы успешно зашли с нескольких направлений», — сказано в сообщении.

Начальник разведки уточняет, что Вооруженные силы Украины пытаются остановить российские войска с помощью артиллерии и FPV-дронов. Он подчеркнул, что в ходе продвижения разведывательных групп вместе со штурмовиками украинская армия многократно применила кассетные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что вход российских штурмовиков в населенный пункт Горналь под Курском попал на видео. Российские войска ворвались в село с двух направлений. Маневр осуществили военнослужащие 22-го полка под руководством командира с позывным Апостол. На видеозаписи можно разглядеть, как в непосредственной близости от российского бойца раздается взрыв, но он невозмутимо продолжает исполнять приказ.

Военный блогер Олег Царев обратил внимание, что в Курской области продолжаются ожесточенные бои.

«Противник не жалеет резервов для удержания последних рубежей на территории России: по некоторым данным, ВСУ перебросили около трехсот расчетов БПЛА. Также сообщают о том, что в лесных массивах южнее Гуево действуют диверсионные группы спецназа ВСУ. Наши военные объявили о полном освобождении территории Горнальского монастыря. Упорные бои за него продолжались более 10 дней. Сообщают, что потери ВСУ за это время составили более 200 человек. Также ВС РФ выбили врага из нескольких опорных пунктов южнее монастыря. Гора Фагор — господствующая высота в этой местности в серой зоне, закрепиться на ней не получается. Продолжаются бои за село Горналь», — отметил эксперт.

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