«Дом подпрыгнул и задрожал»: как живет Курск после массированной атаки БПЛА Жители пострадавшего от ВСУ района Курска: БПЛА намеренно били по жилым домам

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Жители квартиры, поврежденной в результате обстрела Курска беспилотниками ВСУ. В результате массированной атаки беспилотников погибла 85-летняя женщина, ещё девять человек получили ранения

Несколько дней назад, 15 апреля, ВСУ атаковали Курск беспилотниками. Это первый массированный удар по областному центру с момента начала СВО. Пострадали 24 многоквартирных дома, погибла 85-летняя пенсионерка, девять жильцов были ранены. Как сейчас выглядит место трагедии, что рассказывают жильцы и о чем они просят местных чиновников — в материале NEWS.ru.

От двух взрывов дом подпрыгнул и задрожал

Жители попавшего под обстрел здания на улице Заводской вспоминают про два взрыва с интервалом в несколько секунд. «Дом подпрыгнул и буквально задрожал», — рассказывают они. Это было ночью, примерно в половине второго.

«У людей из прифронтового города по логике должны быть собраны документы и вещи первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации. У меня стоял такой „тревожный чемоданчик“. Но я про него даже не вспомнила — выскочила в чем была, выбраться бы живой! Соседи тоже ничего не успели взять. Мы просто бежали от огня и грохота», — говорит Галина.

Основной удар пришелся на верхние этажи. Пострадал пожилой мужчина, по словам очевидцев, его придавило частью стены, но он сумел выбраться, выжил. Сейчас в больнице. «Он спускался вниз на своих ногах. Полуодетый и весь в крови. Я на него куртку накинул. Потом скорая приехала, и его увезли… В тот день пострадало очень много домов — и высотки, и часть частного сектора в городе», — рассказал Владимир.

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Скорая помощь, пожарная охрана и МЧС, по оценкам жильцов, приехали быстро, в течение 10 минут. Четыре квартиры были объяты пламенем. Тех, кто проживал в разрушенном беспилотником строении, временно разместили в соседней школе, а некоторые выехали к родственникам и друзьям. Поскольку часть помещений уцелела, кое-кто уже вернулся домой.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Житель дома на Заводской Владимир Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Житель дома на Заводской Владимир Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru На Заводской улице, г. Курск Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru На Заводской улице, г. Курск Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Дом на Заводской улице, г. Курск Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Дом на Заводской улице, г. Курск Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Дом на Заводской улице, г. Курск Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Дом на Заводской улице, г. Курск Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Галина, жительница дома на Завлодской улице в г. Курск Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Галина, жительница дома на Завлодской улице в г. Курск

Сирены гудят почти безостановочно

До недавнего времени у места происшествия дежурили сотрудники городской службы охраны, но потом караул сняли, к огорчению жильцов.

«Как вы видите, дом огорожен лентой, но она не останавливает, например, детей, которые бегают под поврежденными балконами. А если сверху кусок бетона или стекла упадет? Это же опасно. Несколько раз я лично отгоняла чужаков. Пытались зайти в подъезд: двери-то открыты, замки не работают, часть квартир с дырявыми стенами. Хозяев нет, а вещи остались. Вдруг растаскивать начнут?!» — выразила обеспокоенность собеседница NEWS.ru Галина.

По словам жильцов, их не оповестили, в какие сроки и как будут ликвидироваться последствия нападения.

«Пока только приезжали несколько комиссий с целью оценить ущерб. Аварийным дом не признан. Находиться нам здесь в своих квартирах как бы не запрещено, но и не разрешено официально. Продолжаем жить на свой, как говорится, страх и риск», — внес ясность в сложившуюся ситуацию Владимир.

Он посетовал на то, что в школе фактически прекратились занятия. При звуках сирен ракетной опасности учащихся выводят в коридор.

«Внук из школы пришел. Все три урока, говорит, простояли в коридоре. Потом по домам отпустили. Очень сложно так учиться», — поделился собеседник NEWS.ru.

После массированного удара БПЛА сигналы воздушной тревоги в Курске звучат почти безостановочно.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Дом на улице Вестремская, в г. Курск Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Дом на улице Вестремская, в г. Курск Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Дом на улице Вестремская, в г. Курск Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Дом на улице Вестремская, в г. Курск Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Жилец восьмого этажа Сергей Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Жилец восьмого этажа Сергей Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Жилец восьмого этажа Сергей провел журналиста NEWS.ru в свою квартиру. В спальне вместо пола зияет дыра: при взрыве комната рухнула почти целиком на нижнюю квартиру Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Жилец восьмого этажа Сергей провел журналиста NEWS.ru в свою квартиру. В спальне вместо пола зияет дыра: при взрыве комната рухнула почти целиком на нижнюю квартиру Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Жилец восьмого этажа Сергей провел журналиста NEWS.ru в свою квартиру. В спальне вместо пола зияет дыра: при взрыве комната рухнула почти целиком на нижнюю квартиру Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Жилец восьмого этажа Сергей провел журналиста NEWS.ru в свою квартиру. В спальне вместо пола зияет дыра: при взрыве комната рухнула почти целиком на нижнюю квартиру Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Жилец восьмого этажа Сергей провел журналиста NEWS.ru в свою квартиру. В спальне вместо пола зияет дыра: при взрыве комната рухнула почти целиком на нижнюю квартиру Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Жилец восьмого этажа Сергей провел журналиста NEWS.ru в свою квартиру. В спальне вместо пола зияет дыра: при взрыве комната рухнула почти целиком на нижнюю квартиру

«БПЛА весь день кружил над домом, а вечером ударил»

Дом по адресу: улица Веспремская, 1, тоже получил серьезные повреждения. Здесь даже выворотило лифт.

Жилец восьмого этажа Сергей провел журналиста NEWS.ru в свою квартиру. В спальне вместо пола зияет дыра: при взрыве комната рухнула почти целиком на нижнюю квартиру. К счастью, там хозяина не было дома, а жена успела спрятаться в ванной. С этого объекта эвакуированы все.

Корреспонденту случайно удалось застать здесь мужчину, который поделился с NEWS.ru мнением о том, что удар по жилому зданию был нанесен намеренно.

«Дом в 12 этажей, самый высокий в нашем районе. И я видел днем, как кружил беспилотник на высоте примерно пятого этажа, будто оценивая обстановку. Потом еще круг сделал. 100 процентов нарочно ударил в самый высокий дом: чтобы как можно больше людей пострадали!» — полагает горожанин.

Изрядно пострадавшее строение уже начали ремонтировать, по оценкам сотрудников управляющей компании, восстановление займет около четырех месяцев.

Люди пока не понимают, как им жить на протяжении всего этого времени: снимать квартиру, уезжать к знакомым или родственникам или искать еще какие-то варианты решения проблемы. Если рискнуть и вернуться на собственные квадратные метры раньше окончания строительных работ, будет ли это безопасно? Все эти вопросы очень беспокоят эвакуированных.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости Жители домов, поврежденных в результате обстрела Курска беспилотниками ВСУ, в пункте временного размещения

«Днем мы можем зайти, а на ночь подъезд закрывается сотрудником управляющей компании. Приходится ночевать где придется. Кто-то у родни пережидает, кто-то — в пункте временного размещения. К кому обратиться с вопросом о заселении? Должно быть, наверное, официальное разрешение, кто-то из курских чиновников должен его дать хотя бы тем из нас, чьи квартиры не очень пострадали, а остальным, вероятно, дадут сертификаты», — выразил свое мнение и внес конкретное предложение один из жителей дома Николай Иванович.

Покидать город куряне не собираются и очень ждут окончательного выдавливания ВСУ из Курской области российскими военными.

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