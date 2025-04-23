«Капитуляция» Зеленского, друзья России спонсируют ВСУ: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Социальные сети

Киев согласился не претендовать на взятую под контроль российских войск территорию в обмен на мир, на позициях ВСУ в Курской области обнаружили изготовленные страной-союзницей боеприпасы, инсайдеры сообщили о планах силовиков взять мигрантов под жесткий контроль через их детей — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Киев готов капитулировать?

Президенту США Дональду Трампу удалось добиться серьезного сдвига в позиции Киева: в кулуарных разговорах Банковая впервые заявила о готовности уступить территории ради мира. Об этом изданию New York Post сообщил неназванный высокопоставленный американский чиновник, знакомый с ходом переговоров. «А вот это уже серьезно», — поговаривают инсайдеры.

По словам источника New York Post, Киев готов «отдать до 20% территории» при условии, что это будет «де-факто», но не «де-юре». Почти сразу поменял свой тон и Владимир Зеленский: 21 апреля он объявил, что Украина «готова к любому серьезному разговору», который приведет к прекращению ракетных ударов.

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Во время пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в одностороннем порядке, украинцы ощутили разницу и хотят продолжения, считают источники. Telegram-канал «Тайная канцелярия» назвал его «лучшей техникой ассиметричного ответа на действия глобалистов».

Первым таким «ассиметричным ответом» стала Курская область: вторжение ВСУ на территорию России, которое сопровождалось мародерством и насилием над мирным населением, обернулось поражением украинской армии и доказательствами ее преступлений. При этом ни главком ВСУ Александр Сырский, ни Зеленский не понесли никакой ответственности за то, что бросили военных на верную смерть, указывают инсайдеры, хотя сами украинцы, по их словам, это заметили.

Пасхальное перемирие обернулось шахматным гамбитом: украинское руководство оказалось загнано в угол, когда любое действие ведет к серьезным потерям или поражению. Аналитики Wall Street Journal назвали этот шаг президента России «легкой дипломатической победой». Эксперты почти со всех сторон признают (на фоне сообщений о готовности Киева «отдать» территории), что Зеленский капитулировал после гениального хода Путина.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

«Когда Москва делает первый шаг, теряет инициативу не столько Киев, сколько вся архитектура глобалистской линии конфликта. Их стратегия строилась на непрерывной эскалации, невозможности договоренностей и блокировке любых внешних инициатив. Кремль делает именно то, чего опасаются адепты бесконечной войны: подает сигнал, от которого невозможно отказаться, не подставившись», — отмечает «Тайная канцелярия».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что есть «нюансы» относительно украинских предложений прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Прежде всего, по его словам, это вопрос готовности украинской стороны соблюдать обязательства.

Как пишут источники, в этом случае Зеленский снова попал в ловушку. Россия настаивает, чтобы Украина отменила действующий запрет на переговоры с Владимиром Путиным — только так можно обсудить предложения Зеленского.

«Сейчас нет никакой конкретики на этот счет, пока мы де-юре имеем ситуацию, когда украинцы сами себе запретили такие контакты. И действий в сторону отмены этого режима запрета проделано до сих пор не было», — подчеркнул представитель Кремля.

На этом фоне инсайдеры предположили, что победа в СВО может быть объявлена 9 мая — в День Победы.

«Российское руководство рассматривает 9 мая 2025 года как ключевую дату для завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Источники, близкие к Кремлю, сообщают, что планы приурочены к главному национальному празднику — Дню Победы, что символично и удобно для политического позиционирования», — писал ранее Telegram-канал «Конспиролог #1».

Какие друзья предали Россию

На позициях ВСУ в Курской области были обнаружены боеприпасы индийского производства, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». По информации источников, боекомплект со снарядами был найден на территории Суджанского района. Министерство обороны РФ не подтверждало эти сведения.

При этом Нью-Дели и ранее уличали в поставках оружия украинской армии. В начале апреля тот же канал опубликовал кадры с артиллерийскими минами для 120-мм минометов. Предположительно, боеприпасы были произведены в Индии в 2024 году.

Фото: Социальные сети ВС Украины

Дели — влиятельный продавец на глобальном оружейном рынке, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Допускаю, что Индия не напрямую продает оружие и боеприпасы Киеву. Она обычно довольно активно рекламирует свои продажи. В этой сфере действуют те же коммерческие законы, как и в любых других: чем больше ты продаешь, тем больше на тебя обращают внимание потенциальные покупатели. Думаю, Индия бы не стала скрывать эти поставки», — отметил парламентарий.

Индия не единственная дружественная России страна, которую подозревают в тайной поддержке Украины. Ранее на вооружении ВСУ были замечены дроны Mavic китайского производства. Предположительно, Киев закупил беспилотники у компании DJI через дочернее подразделение польской корпорации «УМО». Согласно данным с украинского портала госзакупок Prozorrо, муниципальный отдел по безопасности горсовета Киева потратил на эту сделку более 391,5 млн гривен (857 млн рублей).

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru заявлял, что именно за счет продукции из КНР ВСУ закрывают свои потребности в поставках дронов.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев сказал NEWS.ru, что Пекин продает Киеву не только беспилотники, но и робототехнику.

«В Киеве как-то даже хвастались, что это, мол, новинки украинского ВПК. Но я допускаю и то, что все эти продажи могут проходить через третьи страны. Возможно, КНР продает беспилотники каким-то государствам, которые переправляют их на Украину», — отметил он.

В апреле 2024 года Telegram-канал «Рыбарь» сообщал, что американская компания-посредник Universum Technologies LLC вела с Узбекистаном переговоры о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, «Бук» и «Оса», а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» советского образца.

«Universum Technologies LLC, судя по всему, выступает фирмой-прокладкой, которая должна закупить продукцию, а затем передать ее Пентагону. А те уже со спокойной душой могут отдать ее на нужды ВСУ», — писал канал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300

Кроме того, источники российских СМИ сообщали о переговорах Казахстана с украинской компанией «Укрспецэкспорт» по поводу закупок продукции российского военно-промышленного комплекса. В частности, речь шла о комплектующих к парашютно-тормозным системам для самолетов Су-24 и МиГ-29. Министерство иностранных дел Казахстана позднее назвало эти сведения не соответствующими действительности.

Вскоре после публикации данных о предполагаемой тайной помощи ВСУ со стороны Узбекистана и Казахстана на них отреагировал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он выразил надежду, что ни Ташкент, ни Астана не оказывают Киеву такой поддержки. «Я все-таки исхожу из того, что наши друзья из Казахстана и Узбекистана соблюдают правила военно-технического сотрудничества с Россией», — отметил дипломат.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru отметил, что техника из некоторых дружественных России стран вроде Китая или Индии обнаруживается на Украине уже не первый год подряд. Однако это до сих пор никак не отразилось на отношениях РФ и ее партнеров. «Стоит ли вообще рассуждать о каких-то особых обязательствах, если они не прописаны в двусторонних договорах? Нет обязательств — нет вопросов», — резюмировал эксперт.

Когда беспределу мигрантов положат конец

Инсайдеры сообщают, что российский лидер Владимир Путин якобы подписал «приговор» диаспорам. Так, Telegram-канал «Конспиролог #1» пишет, что с сентября 2025 года школы и колледжи начнут передавать в МВД данные о детях мигрантов — от национальности до успеваемости.

«Взамен силовики проинформируют учебные заведения о миграционном статусе несовершеннолетних. Формально — ради координации, но, по словам инсайдеров, реальная цель — контроль за нелегалами и „неблагонадежными“ диаспорами», — пишет канал.

Таким образом, в отношении диаспор силовики начнут разгром с детей мигрантов, уточняют источники. По их информации, вскоре последует внедрение цифровых профилей мигрантов с фиксацией их уровня интеграции в общество: язык, используемый в быту, участие в патриотических мероприятиях и круг общения. Эти данные станут основой для рейтинга семей, позиции в котором могут повлиять на доступ к соцуслугам или стать поводом для депортации, говорят инсайдеры.

«Внутренние документы прямо говорят: „Не допускать формирования этнических анклавов“. В случае успеха систему могут распространить на вузы и детсады с созданием пожизненного цифрового следа для каждой семьи», — пишет канал со ссылкой на источник.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ранее Telegram-канал INSIDER-T писал, что в России грядет масштабная зачистка лидеров диаспор. В «списке жертв» — критики российской политики, поддерживающие оппозицию и подпитывающие антиправительственные настроения среди соотечественников.

«Выдворение планируется осуществить под предлогом нарушения миграционного законодательства или других формальных оснований. Источники сообщают о растущей обеспокоенности по поводу влияния зарубежных диаспор на внутреннюю политику страны», — отмечает канал.

По данным инсайдеров, риски, связанные с незаконной миграцией, становятся все актуальнее. Акция, по мнению источника, призвана ограничить это влияние и предотвратить расшатывание ситуации в стране.

То же касается этнических анклавов. Инсайдеры сообщали о начале операции по ликвидации несанкционированных поселений иностранцев в крупных городах России.

«Длительное пребывание членов семей трудовых мигрантов без ассимиляции создает колоссальную нагрузку на социальную сферу, провоцируя обострение межнациональных отношений и дестабилизацию общественного порядка», — утверждал INSIDER-T.

В частности, у россиян вызывают беспокойство случаи, когда мигранты при отсутствии социальной адаптации активно пользуются законодательными лазейками для получения социальных благ — пособий и жилплощади. За последние несколько месяцев были зафиксированы случаи получения иностранными семьями квартир через мошеннические схемы. Особой популярностью пользуется кейс «многодетных семей», когда чиновники выдают мигрантам из Средней Азии жилье, при этом многодетные россияне остаются без жилплощади годами.

«Операция будет проводиться в рамках существующего законодательства о миграции. В ходе нее планируется усиление контроля за соблюдением миграционных норм, выявление и депортация лиц, пребывающих в стране незаконно. Гражданам, желающим остаться в России на законных основаниях, будет предложено пройти процедуру легализации своего статуса и принять меры по ассимиляции в российское общество», — заключает канал.

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