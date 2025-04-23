Горе дочери, цветы Путина, слова Софи Лорен: как прошло прощание с Церетели

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прощание с Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Сегодня, 23 апреля, в Москве простились с народным художником России Зурабом Церетели. Как прошла траурная церемония, почему тело скульптора будет захоронено позднее?

Как прошла церемония прощания с Церетели

Церемония прощания с Зурабом Церетели прошла 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. Первым венок на панихиду прислал президент России Владимир Путин. Позднее цветы также отправили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Министерство культуры, правительство российской столицы, Московский музей современного искусства и другие.

Гроб с Церетели на прощании был открытым. Все близкие, коллеги и ученики скульптора имели возможность попрощаться с ним. Рядом с покойным на протяжении всей церемонии оставались его дочь и спутница — художница Татьяна Кочемасова, которая на 46 лет младше мастера.

Наследница Церетели Елена не смогла говорить на панихиде. Она призналась в беседе с NEWS.ru, что потеряла голос.

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На траурной церемонии присутствовала адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая была дружна с покойным. Она рассказала NEWS.ru, что Татьяна Кочемасова сейчас убита горем.

«Верная спутница Татьяна — внимательная к потребностям Зураба Константиновича, верная соратница. Видно, что они вместе очень долго и им хорошо. Мне показалось, что смысл жизни Татьяны был беречь и защищать маэстро, в том числе от переутомлений. Зураб Константинович расходовал свою энергию щедро. Они были вместе около 20 лет, однако не оформляли отношения официально, сейчас Татьяна убита горем», — поделилась она.

Желающие проститься с Церетели массово несли в храм его любимые цветы — подсолнухи. К их образу он часто обращался в своем творчестве.

Ученик Церетели скульптор Александр Рожников на прощании с мастером рассказал NEWS.ru об их последней встрече. По его словам, художник выглядел очень бодро. Заслуженный архитектор России Олег Кошкин также отметил, что его коллега был энергичным, поэтому никто не ожидал его смерти.

«Неожиданно так получилось — мы думали, еще поживет человек, потому что у него столько энергии», — отметил он.

Проводить Церетели в последний путь пришел телеведущий Андрей Малахов. Он, в отличие от большинства присутствующих, появился в храме не в черной, а серой одежде. Прощаясь, Малахов держался за гроб с покойным.

На траурной церемонии также присутствовали председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Народный художник РФ Никас Сафронов на церемонии прощании заявил, что Церетели превзошел своими работами наследие Леонардо да Винчи, а также рассказал в беседе с NEWS.ru, что тот устраивал в Москве приемы, которые посещали актеры Роберт Де Ниро, Моника Беллуччи и певица Софи Лорен. Последняя, по его словам, попросила передать соболезнования в связи с кончиной мастера.

«Мне сказала Софи Лорен, что она просит передать всем вам, что она помнит его гостеприимство, хлебосольность и широту души. У нее есть его работы. Она это чтит и помнит», — сообщил Сафронов.

Заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Михалкова также пришла проводить художника в последний путь. Она рассказала NEWS.ru, что покойный был добрым, отзывчивым и улыбчивым человеком.

«Это человек-глыба. Это человек, который сделал многое для России, для Грузии. Его монументы стоят по всему миру. <...> Он такой жизнерадостный был, такой добрый, такой улыбчивый. И даже его картины всегда полны ярких цветов», — заявила она.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Прощание с Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Лично посетила траурное мероприятие и народная артистка России Диана Гурцкая. Она отметила, что художник был человеком, к которому можно обратиться за советом.

«Он был удивительным человеком, добрым, чутким, внимательным всегда, он помогал всем. <...> Жаль, когда уходят такие люди, уходит эпоха», — подчеркнула певица.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на панихиде заявил корреспонденту NEWS.ru, что Зураб Церетели соединял в себе внутреннюю теплоту и потрясающий талант, а искусствовед Ольга Свиблова отметила, что скульптор восстановил из пепла Российскую академию художеств.

Проводить скульптора также пришел глава Сбербанка и ВТБ Герман Греф, но от комментариев отказался.

На церемонии обошлось и без задействования охраны, сотрудникам которой пришлось уводить женщину из храма, пытавшуюся сделать селфи с покойным в гробу, пишет Telegram-канал SHOT.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Герман Греф на церемонии прощания с Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Где и когда будет похоронен Церетели

Церетели будет похоронен 26 апреля в Грузии рядом с супругой в Дидубийском пантеоне в Тбилиси. Художник был официально женат один раз на Инессе Андроникашвили, скончавшейся в 1998 году.

«Он известен во всем мире, а похоронен будет там, где он сам захотел. Это было его желание», — заявила на траурной церемонии советник руководителя музея Востока Татьяна Метакса.

После прощания в Москве, 25 апреля в Тбилиси также пройдет гражданская панихида. Ее организуют в основанном Церетели Музее современного искусства.

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