«Человек-глыба»: жена Михалкова высоко оценила талант Церетели Жена Михалкова высоко оценила талант Церетели и назвала его человеком-глыбой

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Татьяна Михалкова

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели был «человеком-глыбой», который многое сделал для культуры РФ, заявила NEWS.ru заслуженный деятель искусств Российской Федерации Татьяна Михалкова. По ее словам, скульптор помогал молодым дизайнерам, всегда предоставлял площадки для показов. Она добавила, что Церетели был добрым, отзывчивым и улыбчивым человеком.

Это человек-глыба. Это человек, который сделал многое для России, для Грузии. Его монументы стоят по всему миру. <...> Он такой жизнерадостный был, такой добрый, такой улыбчивый. И даже его картины всегда полны ярких цветов, — сказала Михалкова.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пришли проститься с Зурабом Церетели. Кроме того, на церемонии присутствовал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

До этого близкий друг Церетели вспомнил, каким трудолюбивым был скульптор и дружил с людьми разного поколения. По его словам, художник очень тяжело переживал критику в свой адрес, но продолжал упорно работать даже в последние годы жизни.

О смерти Церетели 22 апреля сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, скульптор умер в кругу своей семьи. Прощание с ним проходит в храме Христа Спасителя.