Умер скульптор Зураб Церетели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зураб Церетели

Скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер на 92-м году жизни, сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале. По ее словам, художник скончался в кругу своей семьи после продолжительной болезни.

Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин, — написала Коробейникова.

Церетели родился в 1934 году в Тбилиси. Он окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, затем обучался во Франции. Скульптуры Церетели установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы, памятник «Слеза скорби» в США. Церетели с 1997 года возглавлял Российскую академию художеств.

Ранее сообщалось, что папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Глава католической церкви правил 12 лет и страдал от различных недугов. Например, недавно специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ. Президент РФ Владимир Путин назвал знаком смерть папы римского в пасхальные дни. Он пояснил, что в эти дни Господь призывает к себе человека, который не напрасно прожил жизнь.