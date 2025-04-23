«Из-за зависти»: друг Церетели раскрыл, как скульптор переживал критику Близкий друг Церетели назвал скульптора трудолюбивым и дружелюбным человеком

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели всегда отличался трудолюбием и дружил с людьми разного поколения, заявил на церемонии прощания его близкий друг Владимир Владимирович. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что художник очень тяжело переживал критику в свой адрес. При этом скульптор продолжал упорно работать даже в последние годы своей жизни, добавил он.

Он (Церетели. — NEWS.ru) всегда отличался трудолюбием, очень дружил с людьми разных поколений. Я вот сколько лет его знаю, все время к нему приходили, просили о помощи. [Церетели] всем старался помочь, и все это делалось безвозмездно, — сказал собеседник.

Владимир Владимирович предположил, что недоброжелатели могли критиковать Церетели из-за зависти. Он подчеркнул, что скульптору едва хватало сил «всю эту критику вытерпеть».

Я свидетель, как он готовился осуществить какую-то работу свою, он постоянно работал. Вы можете себе представить? В четыре утра вставать и начать работу. И потом уже рабочий день у всех — к нему приезжали разные люди, в том числе из правительства. У него было очень много работы, — отметил он.

Владимир Владимирович признался, что хотел бы увидеть на церемонии прощания критиков Церетели. Он выразил уверенность, что тогда бы они поняли все заслуги именитого скульптора.

Он также рассказал, что дружил с Церетели с самой юности и хорошо был знаком с покойной супругой скульптора Инессой.

Ранее искусствовед вице-президент РАХ Андрей Золотов заявил, что Церетели был гениальным человеком, который воплощал собой закон жизни и творчества. По его словам, исключительность скульптора проявлялась в его делах и отношении к людям.