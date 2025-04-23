Мединский и Эрнст пришли проститься с Церетели Мединский, Эрнст и Слуцкий пришли на прощание с Церетели и попали на видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Константин Эрнст

Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пришли проститься с известным скульптором Зурабом Церетели, передает корреспондент NEWS.ru. На представленном видео видно, как к гробу также подошел глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Мединский перекрестился и возложил цветы. Слуцкий последовал его примеру. Вокруг гроба стоят композиции из белых роз, а на кандиле можно увидеть красные свечи.

Ранее близкий друг Церетели вспомнил, каким трудолюбивым был скульптор и дружил с людьми разного поколения. По его словам, художник очень тяжело переживал критику в свой адрес, но продолжал упорно работать даже в последние годы жизни.

До этого искусствовед вице-президент РАХ Андрей Золотов заявил, что Церетели был гениальным человеком, который воплощал собой закон жизни и творчества. По его словам, исключительность скульптора проявлялась в его делах и отношении к людям. Также академик РАХ Виктор Калинин заявил, что Церетели был абсолютным патриотом. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, художник мечтал создать парк исторических персонажей России.