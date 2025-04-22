«Он воплощал собой закон»: вице-президент РАХ раскрыл феномен Церетели Вице-президент РАХ Золотов: Церетели воплощал собой закон жизни и творчества

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Зураб Церетели

Скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели был гениальным человеком, который воплощал собой закон жизни и творчества, заявил искусствовед вице-президент РАХ Андрей Золотов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, исключительность Церетели проявлялась в его делах и отношении к людям.

Вы знаете, гениальный человек — а Церетели — это гениальный человек — проявляется по-разному, и мы по-разному пытаемся определить, что такое гений. Например, одно из определений, которое дал в свое время в нашем разговоре писатель Виктор Борисович Шкловский... Он сказал, что гений — это обычный человек, научившийся дышать в полную силу своих легких. Вот это определение прямо про Зураба Константиновича, — сказал профессор.

Золотов отметил, что Церетели был обычным человеком из глубин народной жизни, который «научился дышать в полную силу своих легких». Рассуждая об исключительности, он отметил, что это определение принято связывать со степенью известности того или иного деятеля культуры.

Церетели это опровергает. Церетели воплощал собой закон — закон жизни, закон искусства, закон человеческой доброты. Исключтельность его проявлялась в его творчестве, в его делах, в его отношении к людям. Он сам по себе был совершенно не исключительный, — поделился мнением Золотов.

По словам вице-президента РАХ, Церетели, научившись «дышать в полную силу своих легких», пришел к тому, что «он может все». Золотов назвал его дивным скульптором, творившим не только в традиционной, но и в своей собственной реалистической манере.

Но почему-то все его скульптурные изображения живые, — подчеркнул он.

Ранее академик РАХ Виктор Калинин заявил, что Церетели был абсолютным патриотом. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, художник мечтал создать парк исторических персонажей России.