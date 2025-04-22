«Абсолютный патриот»: в РАХ раскрыли главную мечту покойного Церетели Академик РАХ Калинин: Церетели мечтал создать парк исторических персонажей РФ

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Зураб Церетели

Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели был абсолютным патриотом, заявил академик РАХ Виктор Калинин на пресс-конференции. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, художник мечтал создать парк исторических персонажей России.

Он был абсолютный патриот. <...> Он один из первых с необычайной силой, с настойчивостью погружался в историческое наследие не только Грузии, но и России. И его извечная мечта была — украсить парк исторических персонажей российской истории, осуществить, и отчасти ему это удалось, — сказал Калинин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Церетели был художником с мировым именем и общественным деятелем, не знавшим границ. По ее словам, он был настоящим народным дипломатом, который добивался укрепления мира.

О смерти Церетели ранее сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. Художник умер на 92-м году жизни. Смерть наступила в кругу семьи после продолжительной болезни.

Церетели родился в 1934 году в Тбилиси. Он окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, затем обучался во Франции. Скульптуры Церетели установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы, памятник «Слеза скорби» в США. Церетели с 1997 года возглавлял Российскую академию художеств.