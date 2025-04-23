Парад Победы в Москве: последние новости 23 апреля, какие страны приедут

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве началась подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая 2025 года. Какие известны последние новости об этом сегодня, 23 апреля, кто из иностранных лидеров приедет на военный парад?

Что известно о подготовке к параду Победы в Москве 23 апреля, где перекрыты дороги

В среду, 23 апреля, в центре Москвы временно ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду Победы.

«Ограничения продлятся с 21:00 до окончания мероприятия. Для движения закроют участки ул. Тверской: от ул. Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой. Нельзя будет проехать по ул. 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Охотному Ряду, Большой Никитской и съезду на Тверскую со стороны станции метро „Маяковская“ (от д. 2, стр. 2 до д. 2, стр. 1 на ул. 1-й Тверской-Ямской). Кроме того, могут ненадолго остановить движение на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке», — говорится на сайте мэра Москвы.

Помимо этого, будут перекрыты некоторые подземные переходы через Тверскую улицу. Пешеходы не смогут воспользоваться переходами возле станций метро «Тверская», «Пушкинская» и рядом со зданием Центрального телеграфа.

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«При этом будут открыты пешеходные переходы у станций метро „Охотный Ряд“ и „Маяковская“. Возможны изменения», — уточняется в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение также будет ограничено в Москве на ряде улиц и набережных 29 апреля и 3, 7, 9 мая. В местах временных ограничений будет запрещена парковка.

«Также в районе Таганской площади организуют двустороннее движение с 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, а также с 05:00 до 13:00 7 и 9 мая», — уточняется на сайте мэра Москвы.

Какие страны примут участие в праздновании Дня Победы в Москве в 2025 году

На праздновании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года будут присутствовать главы всех нынешних стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Соответствующую информацию подтвердил генсек организации Сергей Лебедев.

«Я с радостью и удовлетворением, как и вы, хочу сообщить, что все главы государств СНГ 9 мая будут присутствовать на торжествах в Москве», — сообщил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На парад Победы в российскую столицу также приедет министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Бразилии Лула да Силва, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, посол Израиля в Москве Симона Гальперин, президент Палестины Махмуд Аббас.

Помимо них свой визит в Москву на празднование годовщины Победы подтвердили президент Кубы Мигель Диас-Канель и глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.

Вопреки угрозам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая предостерегла лидеров стран — кандидатов на вступление в Евросоюз от участия в праздничных торжествах в российской столице, в параде Победы примут участие президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

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